Посол Кубы зовет азербайджанских инвесторов

«Нас пригласили участвовать в выставке туризма в Баку. Если удастся подтвердить наше присутствие и участие в этой выставке, это будет первое участие в истории Кубы в выставке туризма в Азербайджане», - заявил посол Кубы в Азербайджане Альфредо Ньевес Портуондо, отметив, что «туризм является главной индустрией Кубы. И в 2016 году Кубу посетило 4 млн туристов», сообщает haqqin.az со ссылкой на Caspian Energy.

По словам посла, Куба заинтересована в азербайджанских инвестициях. Кроме того, Азербайджан всегда был известен своим сельскохозяйственным развитием, и обе страны могли бы сотрудничать в этой области.

«Если бы мы могли создать совместное азербайджано-кубинское предприятие в сфере производства сельскохозяйственной продукции, это могло бы очень способствовать развитию двусторонних отношений», - сказал Альфредо Ньевес Портуондо.

«Системе здравоохранения в Азербайджане уделяется особое внимание, как и на Кубе. В этой связи мы также можем говорить о сотрудничестве в области медицины, медицинских услуг и фармацевтической индустрии. Также возможен обмен в области фармацевтической продукции и биотехнологий, такой опыт с другими странами у Кубы уже имеется», - продолжил посол.

Он также коснулся сотрудничества в нефтегазовой области: «Куба добывает около 4 млн тонн тяжелой нефти в год, в основном на севере Гаваны. В Мексиканском заливе есть треугольник, который принадлежит Кубе, согласно прогнозам там имеются большие запасы нефти. Сейчас на этом участке мы проводим серьезные исследования совместно с предприятиями из Норвегии, России, Вьетнама, Франции и Бразилии, которые используют технологию для добычи нефти из глубоких залежей. Исследования показывают, что там действительно есть нефть.

У Азербайджана в этой области богатейший опыт - более ста лет постоянной добычи нефти и газа. В Баку училось много студентов с Кубы. Мы могли бы сотрудничать в этих сферах».