ВР продлит «Контракт века» с Азербайджаном

Энергетическая компания BP ожидает заключения контракта о разработке до 2050 года азербайджанских нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в середине нынешнего года. Об этом рассказал президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл, передает Тренд.

По его словам, компания довольна подписанием в декабре прошлого года меморандума о намерениях с Госнефтекомпанией Азербайджана по разработке блока месторождений.

«Это важный шаг в направлении подписания нового контракта типа PSA по АЧГ. Мы надеемся, что в ближайшие несколько месяцев завершим переговоры с SOCAR, и примерно в середине года подписание контракта будет возможным», - сказал Биррелл.

Однако он не стал давать каких-либо дополнительных комментариев по деталям нового соглашения.

«У нас есть ясное видение, планы и схемы дальнейшей разработки АЧГ, но оглашать их преждевременно, поскольку переговоры все еще продолжаются», - приводит Тренд слова представителя BP.

Ранее SOCAR и Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) во главе с BP договорились о продлении крупнейшего нефтяного контракта по разработке блока нефтяных месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года, подписав письмо о намерениях.