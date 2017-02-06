Иран похвастался новым вооружением

Минобороны Ирана представило в понедельник новые достижения в производстве вооружения, передает сайт ведомства.

Как сообщает портал, на презентации в понедельник были выставлены ракеты типа Fajr-5, ПЗРК Misagh-3, новый гранатомет и пистолет иранского производства.

«Достижения, которые были показаны сегодня, расширят наши оборонные возможности», — заявил на мероприятии глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган.

Иран в конце января провел испытания собственной баллистической ракеты, чем вызвал критику со стороны новой администрации США и введение новых санкций. Тегеран не согласился с критикой, отметив, что не считает создание ракет нарушением соглашения о ядерной программе или предписаний ООН.