 

Иран похвастался новым вооружением

 

Минобороны Ирана представило в понедельник новые достижения в производстве вооружения, передает сайт ведомства.

Как сообщает портал, на презентации в понедельник были выставлены ракеты типа Fajr-5, ПЗРК Misagh-3, новый гранатомет и пистолет иранского производства.

«Достижения, которые были показаны сегодня, расширят наши оборонные возможности», — заявил на мероприятии глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган.

Иран в конце января провел испытания собственной баллистической ракеты, чем вызвал критику со стороны новой администрации США и введение новых санкций. Тегеран не согласился с критикой, отметив, что не считает создание ракет нарушением соглашения о ядерной программе или предписаний ООН.

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