Во Флориде мужчина застрелил пятерых человек

Ранним утром в понедельник в полицию города Палм-Бич (штат Флорида) поступило сообщение о стрельбе, есть погибшие.

Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти, речь идет о троих жертвах, тела которых полиция обнаружила после звонка о стрельбе около 22:30. Стрелявший мужчина разыскивается.

Жителям города рекомендовано оставаться в своих домах, запереть двери и звонить в полицию, если они заметят что-то подозрительное.

Предыдущий случай стрельбы во Флориде произошел месяц назад, 6 февраля, в аэропорту города Форт-Лодердейл. Тогда погибли пять человек, десятки пострадали.