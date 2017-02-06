Президентские выборы в Туркмении состоятся через неделю. Избиратели уже сейчас объявляют о том, что свои голоса отдадут за нынешнего президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщают туркменские СМИ.

"Ждем возможности отдать все свои голоса за вас, наш герой, Покровитель!" – обещают президенту чабаны, энергетики, спортсмены и военные Туркмении.

Президентские выборы в Туркмении состоятся 12 февраля. Для тех, кто проживает за границей и выезжает за пределы страны, выборы начались 2 февраля. В этих выборах, по сравнению с прежними, принимает большое количество претендентов – девять кандидатов. Главный кандидат – действующий президент страны 59-летний Гурбангулы Бердымухамедов. Это третьи выборы, в которых он участвует.

В сентябре прошлого года в Конституцию страны были внесены поправки, согласно которым президент Туркмении избирается сроком не на пять, а на семь лет. Новая редакция Конституции также отменяет возрастную планку в 70 лет для избрания президентом республики. В новой Конституции исключен предельно допустимый возрастной ценз.