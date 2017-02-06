 

Германия недовольна дешевым евро

 

Курс единой европейской валюты к доллару (сейчас составляет примерно $1,075 за евро) слишком низок для немецкой экономики. Такое мнение в интервью немецкой газете Tagesspiegel высказал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

По его словам, европейская монетарная политика осуществляется не правительствами государств, а Европейским Центробанком. Шойбле подчеркнул, что Минфин не обязательно должно поддерживать подобную политику, сообщает РБК.

«Европейский Центральный банк должен осуществлять политику, которая будет подходить для Европы», — отметил он. По мнению Шойбле, глава ЕЦБ Марио Драги начал экспансивную валютную политику.

«Я ему сказал, что он, таким образом, увеличит сальдо внешней торговли Германии», — добавил министр.

В конце января советник президента США Дональда Трампа, глава Национального торгового совета при американском президенте Питер Наварро утверждал, что Германия использует заниженный курс евро для того, чтобы получить торговые преимущества над США и странами Европейского Союза. Он отметил, что такая политика ФРГ препятствует принятию соглашения между США и ЕС о свободной торговле. В результате после заявления Наварро курс евро к доллару поднялся на 1%.

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