В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям haqqin.az сообщили, что взрыв не носит техногенный характер. Взрыв произошел из-за выброса грязевого вулкана.

Сотрудники МЧС находятся на данной территории.

МЧС также сообщило, что проинформировало Институт географии об извержении вулкана.

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На территории поселка Сангачал произошел мощный взрыв с выбросом языков пламени на высоту 25-30 метров. Об этом haqqin.az сообщили автомобилисты, ехавшие по трассе Алят — Астара.

О взрыве на территории поселка на своей странице в Фейсбук также сообщил известный блогер Турхан Гарышга.

Причины взрыва пока не известны. Не исключено, что взрыв мог произойти на нефтепроводе, так как в воздухе ощущается запах нефти.