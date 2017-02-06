Хорошо известный бакинской публике Тоноян стал армянским министром

Сегодня распоряжением президента Армении Сержа Саргсяна Давид Тоноян назначен министром по чрезвычайным ситуациям Армении. До этого Тоноян занимал должность первого заместителя министра обороны.

Напомним, место главы МЧС в Армении было вакантным с момента неожиданной смерти министра Армена Ерицяна в декабре прошлого года.

Также напомним, что совсем недавно племянник жены Тонояна — гражданский активист Армен Вирабян дал интервью нашему сайту, в котором заявлял желание приехать в Баку, а также обращался к президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву с просьбой предоставить ему политическое убежище.