В центре Баку ограничили движение транспорта

С сегодняшнего утра в Баку ограничен въезд автомобилей на круг «Бешмертебе», сообщил глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, передает Trend.

По его словам, ограничение связано с подсоединением новых канализационных линий на так называемой «Советской» к главному коллектору.

«На пересечении улиц Физули и Шихали Гурбанова начались земляные работы, которые завершатся в течение недели. Есть изменения в движении и на самом кругу, поэтому водители должны быть внимательны», - сказал Наджафли.