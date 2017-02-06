Число жертв лавины в Афганистане возросло до 120

В Афганистане жертвами схода нескольких лавин в деревне Асфа-Толь и провинциях Бадахшан и Парван стали уже 119 человек, передает местное агентство Пажвак.

Кроме того, пострадали еще 89 человек, многие находятся в тяжелом состоянии. Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Накануне сообщалось о 104 погибших.

Деревню Асфа-Толь лавина накрыла полностью, похоронив под собой 500 человек. Обнаружить удалось лишь 53 тела и 22 выживших с различными травмами, остальные числятся пропавшими, сообщил губернатор провинции Нуристан Хафиз Абдул Каюм.

На Афганистан в последние дни обрушились сильные снегопады, наибольшей угрозе подвергаются горные районы и отдаленные деревушки. Между тем продолжается расчистка основных автомагистралей страны — на данный момент расчищены перевал Саланг и шоссе, связывающее Кабул и Кандагар.