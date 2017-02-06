Меркель стала официальным кандидатом на выборах канцлера

Сразу две партии выдвинули действующего канцлера Германии Ангелу Меркель на новый, теперь уже четвертый, срок, передает DW.

Решение возглавляемой Меркель партии Христианско-демократический союз (ХДС) не стало сюрпризом — ее кандидатура была выбрана в качестве основного кандидата на парламентских выборах еще в конце 2016 года.

Однако в понедельник в Мюнхене состоялась встреча представителей ХДС с партией Хорста Зеерхофера — Христианско-социальным союзом (ХСС). Встреча получила название «примирительной», так как между двумя партиями долго сохранялись принципиальные разногласия по вопросу мигрантов. По итогам же состоявшихся переговоров Меркель смогла заручиться и «единодушной поддержкой» обеих партий на предстоящих выборах 24 сентября.

Отмечается, что переговоры в Баварии продолжатся уже детальным обсуждением будущей избирательной кампании Меркель.