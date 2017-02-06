Российские пограничники лишили армянское село воды

Национальный комитет езидов Армении бьет тревогу, что уже месяц, как жители единственного приграничного езидского села Тлик Арагацотнской области лишены питьевой воды.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на газету «Аравот», жители этого езидского села, которые в качестве питьевой воды используют воду пограничной между Арменией и Турцией реки Ахурян, уже месяц лишены питьевой воды из-за неисправности помпового насоса. Для устранения неисправности сельчане обратились к специалистам за помощью, однако уже больше месяца российские пограничники не разрешают электрикам пройти к насосной станции, установленной на реке Ахурян, требуя от них спецпропуск, который выдается только жителям села.

Жители деревни заявляют, что, если их проблема не будет решена, они перекроют автотрассу Армавир — Ереван.

В информации, распространенной пресс-службой национального объединения езидов «Синджар», ситуацию представил глава этой общественной организации Борис Мурази: «Уже 20 дней село лишено воды. Сельчане на свои средства купили новую помпу, но выяснилось, что они не могут самостоятельно заменить старый насос, поскольку он расположен на участке, который находится под юрисдикцией российских вооруженных сил. Несущие здесь службу военнослужащие разъяснили, что необходим пропуск, но сельчанам непонятно, у кого они должны получить эти пропуска. Они обратились за получением пропусков в Службу национальной безопасности, однако их запрос остался без ответа».

По словам Бориса Мурази, сельчане, занимающиеся в основном животноводством, лишены возможности поить животных: «Сельчане носят питьевую воду ведрами, а благодаря этой насосной станции они решали и другие бытовые нужды. Областная администрация, я считаю, предается безделью. Я прошу все правозащитные организации и средства массовой информации держать этот вопрос в центре своего внимания».