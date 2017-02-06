По информации издания Commonspace.eu, президент Европарламента Антонио Таяни должен был сам выступить на мероприятии, организованном Эмином Милли и проармянскими парламентариями.

Отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева встретиться с главой Европарламента, вероятнее всего, связан с намерением Антонио Таяни принять участие в этом провокационном мероприятии.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с президентом Европарламента Антонио Таяни, сообщает пресс-служба главы Европарламента.

Глава отдела коммуникаций президента Европарламента Делия Влас сообщила BBC, что не знает причины отмены данной встречи.

По информации ряда СМИ, причиной отмены встречи стало провокационное мероприятие в Европарламенте, на котором собираются выступить «активист» Эмин Милли и другие. Накануне haqqin.az сообщал, что к этому выступлению присоединится по скайпу и журналист из Баку Хадиджа Исмаилова.

Самое интересное то, что помощь в организации этого мероприятия оказывают члены Европарламента. Среди них — небезызвестный Яромир Штетина, депутат ЕП от Чехии, известный своей ярко выраженной проармянской позицией и антиазербайджанскими выступлениями.