Бои на Синае

Египетские силовики ликвидировали на севере Синайского полуострова 14 членов террористической группировки, 10 радикалов арестованы. Об этом в понедельник заявил официальный представитель египетской армии, передает РИА Новости.

По данным спикера ведомства, опубликованным на его странице в Facebook, военным также удалось уничтожить несколько цехов по производству взрывчатых веществ, захватить технику, используемую радикалами для передвижения по пустыне, а также обнаружить потайной туннель, связывающий территорию Египта с соседним сектором Газа.