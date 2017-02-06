 

Россияне экономят на колбасе и сыре

 

На покупке колбасы, сыра, рыбы и морепродуктов экономят 25 процентов жителей России. Таковы результаты опроса компании «ИНФОМ», опубликованные на сайте Банка России в понедельник, 6 февраля.

За минувший месяц эта доля снизилась на три процентных пункта.

28 процентов респондентов отметили, что стараются не тратить лишнее на мясо и птицу. Покупки фруктов и овощей ограничивает каждый пятый опрошенный, 15 процентов экономят на кафе и ресторанах, 14 процентов — на кондитерских изделиях.

Из непродовольственных товаров люди чаще всего отказываются от дорогих одежды и обуви. Таковых среди респондентов 24 процента.

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