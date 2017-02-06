Чиновника Насирова хотят уволить за поездку к Трампу

Главу Госфискальной службы Украины Романа Насирова привлекают к дисциплинарной ответственности. Об этом журналистам заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«За систематическое нарушение поручений министра финансов и несогласованное отсутствие на рабочем месте я инициировал привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности. Второй выговор — это увольнение», — заявил Данилюк на пресс-конференции.

«Где находится глава ГФС? В Америке. Вместо того чтобы реализовывать задания, он занимается самопиаром. Он поехал в отпуск, не согласовав это с министром финансов и премьером. Это грубое нарушение. Он поехал на инаугурацию президента США, а это недешевое удовольствие», — добавил министр.

При этом он уточнил, что участие в мероприятиях в США, которые посещал Насиров, стоит $250 тыс.

«А если нет, если это было бесплатно, я хочу спросить, почему именно его приглашают. Законодательство запрещает принимать такие подарки и такие услуги. Я должен обратиться в НАПК и НАБУ».