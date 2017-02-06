 

Американские танки прибыли в Эстонию

 

Тяжелая техника пехотной роты первого батальона бронетанкового полка армии США прибыла в Эстонию. Как передает РИА Новости, об этом сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны.

"Тяжелая техника пехотной роты, в составе которой танки и БМП, прибыла в Эстонию на станцию Тапа. В настоящее время ведется ее разгрузка. Личный состав роты прибыл на прошлой неделе в пятницу", — уточнили в ведомстве.

Ранее представители посольства США в Таллине уточнили, что в Эстонии разместится рота пехотинцев первого батальона 68-го бронетанкового полка армии США. Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.

Военнослужащие заменят роту 503-го пехотного полка 173-й воздушно-десантной бригады, которая прибыла в Эстонию в сентябре 2016 года. Размещение техники и войск проводится в рамках новой фазы операции Atlantic Resolve. Эта миссия направлена на поддержку союзников по НАТО, в первую очередь в странах Балтии и в Польше.

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Американские танки прибыли в Эстонию
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