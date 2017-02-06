Трамп разделяет, Баку объединяет

Проживающий в США 19-летний пловец Мухтар Аль-Ямани, планирующий выступить на майской Исламиаде-2017 в Баку за сборную Йемена, откуда родом его отец, опасается, что по возвращении из Азербайджана его не впустят на территорию США из-за нового миграционного закона.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на The Michigan Daily, Мухтар родился в Нью-Йорке. Его отец и мать, японка по национальности, познакомились в колледже Университета Кентукки. Когда Мухтар был маленьким, его семья переехала в Японию, где он и вырос. Сейчас он учится в США и имеет гражданство трех стран – США, Йемена и Японии. Однако парень боится, что американское гражданство может не спасти его от нового закона, подписанного Дональдом Трампом 27 января. Согласно ему, в течение трех месяцев запрещен въезд в США гражданам семи стран – Йемена, Ирана, Ирака, Судана, Ливии, Сирии и Сомали. Причем запрет распространяется и на граждан этих стран, у которых есть действующая американская виза.

На данный момент закон не затрагивает лиц, которые имеют и американский паспорт, но Аль-Ямани очень переживает из-за того, что к маю ситуация может измениться. А ведь на Исламиаду в Азербайджан он планирует отправиться с йеменским паспортом.

«Я знаю, что йеменская делегация очень рада, что я буду выступать за их страну, - говорит спортсмен. – Я тоже этому рад, но есть и тревожные моменты».

Еще одна проблема: отец Мухтара, являющийся лишь гражданином Йемена, теперь не может приезжать в США и видеть сына, который пока не готов делать каких-либо политических заявлений. Он лишь хочет плавать за сборную Йемена и видеть свою семью. Мухтар не теряет оптимизма. Он рассчитывает повидаться с папой в мае в Баку, в дни Исламиады. Отец планирует взять отпуск и специально прилететь в Азербайджан, чтобы повидать сына и поболеть за него.

«Папа очень гордится мной, - говорит пловец. – Он очень рад, что после стольких лет, проведенных в Японии и США, я принял решение выступать за его родину – Йемен».

Мухтар решил представлять на международных соревнованиях Йемен, чтобы иметь больше шансов попасть на Олимпийские игры. Он был близок к участию в Рио-2016, но не поехал в Бразилию только потому, что не участвовал в чемпионате мира по плаванию 2015 года. Теперь Мухтар жаждет попасть на Олимпиаду-2020, которая пройдет в его родном Токио.

Но это в будущем, а пока мысли молодого пловца связаны с последствиями от закона Трампа, выступлением в Баку и той неопределенной ситуацией, в которой оказались он и его семья.