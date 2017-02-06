 

Оппозиционерка солидарна с Ильхамом Алиевым: «В Европарламенте готовилась провокация»

Автор: Отдел информации 

Проживающая в Праге политэмигрант Матанат Азизова призвала активистов изучать различные мероприятия, перед тем как принимать в них участие.

На своей странице в фейсбук М.Азизова написала о том, что одним из организаторов так называемых общественных слушаний по Азербайджану в Европарламенте является депутат от Чехии Яромир Штетина.

«Этот человек ненавидит азербайджанцев. Он живет мечтой о независимости «Арцаха» и не скрывает этого.  Я обращаюсь к активистам: если вас пригласили на мероприятие, то смотрите, с кем вы будете сидеть за одним столом»,  сказала она.

Отметим, что Матанат Азизова покинула Азербайджан несколько лет назад. Различные международные организации признали ее преследуемой по политическим взглядам, поэтому в объективности Азизовой сомневаться не приходится.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался встречаться с главой Европарламента Антонио Таяни. Причиной отмены встречи указывается участие Таяни в провокационном мероприятии касательно Азербайджана.

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