Между правительством Азербайджана, ЗАО «Южный газовый коридор» и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписан контракт о выделении кредита на финансирование проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

Как сообщает Report, кредитный договор на 600 млн долларов США подписали гендиректор ЮГК Афган Исаев и гендиректор департамента инвестиционных операций АБИИ Тераванинтон Супи, гарантийное соглашение по кредитному договору подписали от имени азербайджанского правительства — министр финансов Самир Шарифов, от имени АБИИ — Тераванинтон Супи.

А.Исаев отметил, что успехи, достигнутые на международном уровне в результате тесного сотрудничества с международными финансовыми организациями для реализации проекта «Южный газовый коридор», демонстрируют доверие и поддержку работам, проделанным азербайджанской стороной.

Гендиректор ЮГК отметил, что в настоящее время ряд европейских финансовых институтов подтвердил заинтересованность в интенсификации переговоров и финансировании: «Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях постоянно подчеркивает, что проект имеет особо важное значение не только для энергетической безопасности Азербайджана, но и Европы и региона в целом, и реализуется за счет лидерства Азербайджана.

Целью проекта ЮГК является полномасштабная разработка газоконденсатного месторождения «Шахдениз», расширение Южно-Кавказского трубопровода и экспорт в Турцию и Южную Европу посредством TANAP и TAP. Учитывая значение «Южного газового коридора» для всех стран-участниц проекта, данный проект поддерживает ряд международных финансовых институтов».

Гендиректор ЮГК также отметил, что проект «Южный газовый коридор» рационален в экономическом и коммерческом плане, и проинформировал о проделанных работах в этом направлении. По его словам, до сегодняшнего дня на проект ЮГК было потрачено около 6,3 млрд долларов, или 50% из требуемых 11,9 млрд долларов.

Он сказал, что в прошлом году было потрачено примерно 2 млрд долларов из этих средств: «В рамках проекта проделано 87,9% работ по полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения «Шахдениз», 74,5% работ по расширению Южно-Кавказского трубопровода, 59,3% работ по строительству TANAP и 31,8% работ по строительству TAP. Строительные работы успешно продолжаются».

Отметим, что ЗАО «Южный газовый коридор» является закрытым акционерным обществом SOCAR, учрежденным распоряжением президента Азербайджана от 25 февраля 2014 года «О некоторых мероприятиях в связи с проектами по созданию «Южного газового коридора» с уставным капиталом 100 млн долларов США.