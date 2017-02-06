Переговоры Ильхама Алиева с главой Еврокомиссии

Началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках визита в Брюссель, сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщает АПА, до этого президент провел встречи с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском, верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини и вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.