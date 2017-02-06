 

Посол о поставках азербайджанской нефти в Украину

 

Азербайджан имеет стратегическую важность для Украины в рамках реализации плана замены российской нефти на азербайджанскую, сказал в понедельник посол Украины в Баку Александр Мищенко, передает Trend.

По его словам, азербайджанская госкомпания SOCAR достаточно успешно работает в Украине. Дипломат отметил, что в перспективе, возможно, Украина будет закупать и азербайджанский газ.

«Диверсификация энергоресурсов и возможность избежать зависимости от России является для Украины вопросом национальной безопасности", - сказал дипломат.

По его словам, в середине февраля ожидается встреча рабочей группы по энергетическому сотрудничеству Азербайджан-Украина, которую возглавят заместители министров энергетики двух стран.

Посол сказал, что украинская сторона уже передала предложения и повестку дня азербайджанской стороне, ожидается подтверждение приемлемости указанного срока и повестки дня. Дипломат выразил надежду на скорую встречу.

«К сожалению, подобные заседания не проводились последние пять лет. После встречи глав государств будет дан импульс по активизации приемлемых проектов, в которых могли бы принять участие Украина и Азербайджан, чтобы это было выгодно для обеих стран», - сказал посол.

По его словам, стороны работают над большими проектами, которые касаются возобновления поставок азербайджанской нефти в Украину, есть вопросы, связанные с возможным участием Азербайджана в модернизации украинской инфраструктуры, в частности, НПЗ.

Как сказал дипломат, все аспекты дальнейшего сотрудничества будут решаться и обсуждаться на предстоящем заседании.

«Украинская сторона тщательно готовится к встрече. Азербайджанской стороне будут представлены различные варианты сотрудничества; Азербайджан также внесет свои предложения. Все внимание нацелено на то, чтобы реализовать возможности двух стран: Азербайджан имеет ресурсы, Украина – рынок. Это тоже очень важно для Азербайджана», - сказал Мищенко.

Посол выразил надежду на более активное участие Азербайджана также в инвестиционных проектах Украины.

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