Турция требует от союзников разведданные о курдских террористах

Турция ожидает от своих союзников по борьбе с терроризмом намного больше, нежели передача разведывательных данных о боевиках ИГ, сказал вице-премьер Нуман Куртулмуш, передает агентство Анадолу.
По его словам, Анкару должны информировать и о передвижениях боевиков другой террористической организации - PYD (сирийское крыло ПКК).
«Этого требуют дружба и партнерство. В последнее время обмен разведданными улучшился, но его нельзя назвать полным», - подчеркнул Куртулмуш.
Вице-премьер также прокомментировал решение правительства о передаче акций ряда госкомпаний Фонду национального благосостояния.
Он отметил, что фонд станет своеобразной "подушкой безопасности" для экономики Турции, даст возможность продемонстрировать мощь страны и минимизировать влияние внешних факторов.