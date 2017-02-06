 

Турция требует от союзников разведданные о курдских террористах

 

Турция ожидает от своих союзников по борьбе с терроризмом намного больше, нежели передача разведывательных данных о боевиках ИГ, сказал вице-премьер Нуман Куртулмуш, передает агентство Анадолу.

По его словам, Анкару должны информировать и о передвижениях боевиков другой террористической организации - PYD (сирийское крыло ПКК).

«Этого требуют дружба и партнерство. В последнее время обмен разведданными улучшился, но его нельзя назвать полным», - подчеркнул Куртулмуш.

Вице-премьер также прокомментировал решение правительства о передаче акций ряда госкомпаний Фонду национального благосостояния.

Он отметил, что фонд станет своеобразной "подушкой безопасности" для экономики Турции, даст возможность продемонстрировать мощь страны и минимизировать влияние внешних факторов.

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