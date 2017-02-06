 

Нетаньяху в Лондоне призвал к новым санкциям против Ирана

 

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху во время первой встречи с главой британского правительства Терезой Мэй призвал последовать примеру президента США Дональда Трампа и ввести новые санкции против Ирана. Повод - испытание ракеты средней дальности, передает ВВС.

В понедельник перед началом переговоров в Лондоне с премьером Британии Нетаньяху заявил, что намерен говорить о том, как дать ответ на провокацию Ирана.

По словам израильского премьера, все "ответственные страны" должны поддержать новые санкции в ответ на нарушение ядерной сделки Ираном, заключенной прежним президентом США Бараком Обамой.

"Я приветствую упорство президента Трампа в продвижении новых санкций против Ирана. Я думаю, другие страны должны последовать его примеру, особенно ответственные страны", - сказал Нетаньяху, обвинив Тегеран в провокациях.

Иран, по словам премьера Израиля, стремится уничтожить его страну. В свою очередь, британский премьер сказала только, что Иран и Сирия станут одной из тем обсуждения с Нетаньяху.

Перед поездкой в Британию Нетаньяху заявил, что намерен искать союзников для противостояния иранской агрессии.

Как отмечает дипломатический обозреватель ВВС Джонатан Маркус, Мэй и Нетаньяху в данный момент находятся в очень схожей ситуации. Британия и Израиль недавно испытали на себе осложнение отношений со своими традиционными союзниками: Британия - из-за решения выйти из ЕС, а Израиль - из-за планов строительства новых поселений. Обе страны надеются на тесные связи с США, однако у них нет уверенности в том, какой внешнеполитический курс выстроит Дональд Трамп.

"Нетаньяху стремится укрепить отношения с Мэй, которая возглавляет одно из наиболее произраильских правительств в ЕС", - отмечает Джонатан Маркус.

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