Американский эсминец вошел в литовский порт Клайпеда

В литовский морской порт на Балтийском море Клайпеда вошел эсминец военно-морских сил США Hue City/CG-66 класса Ticonderoga, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

«Прибытие корабля ВМС США демонстрирует решимость американских партнеров и в дальнейшем укреплять сотрудничество с союзниками по НАТО по усилению безопасности морских рубежей стран Балтии», — прокомментировали в ведомстве прибытие военного корабля.

Судно будет находиться в Клайпеде до 10 февраля. О дате его захода в литовский порт заранее не сообщалось. В ходе визита намечены взаимные визиты друг к другу американских и литовских военных моряков, встречи с командованием ВМС Литвы и руководством Клайпедского самоуправления.