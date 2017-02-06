Сегодня в Рязанском областном суде прошло первое слушание по делу уроженца Азербайджана, жестоко убившему свою жену, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Рязанский городской сайт».

Инцидент произошел 25 апреля минувшего года в Шацком районе Рязанской области. Известно, что 37-летний мужчина пришел в кафе, где работала его жена. На почве ревности мужчина утроил скандал со своей женой и ушёл. Спустя некоторое время мужчина вернулся в кафе с канистрой бензина, облил горючей смесью супругу и поджег её.

В результате женщина получила ожоги 90% тела. Спустя несколько дней она умерла в медицинском учреждении.

На заседании суда подсудимому были предъявлены обвинения по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью).

Отметим, что свою вину подсудимый не признал. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.