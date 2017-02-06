 

Трамп обвинил «людей Обамы» в утечке информации

 

Президент США Дональд Трамп заявил, что в утечках информации о его телефонных разговорах с иностранными лидерами виновны люди экс-президента США Барака Обамы. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Это позор, что они допустили утечку, потому что это противоречит интересам нашей страны. Это очень опасная вещь для этой страны», — заявил Трамп.

По его словам, именно «люди Обамы» передавали СМИ детали его беседы с мексиканским и австралийским лидерами. Трамп отметил, что сотрудники, работавшие в администрации Обамы, все еще работают в аппарате Белого дома и в Совете национальной безопасности.

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