Рейтинг Межбанка в шаге от мусорного

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service обвалило кредитные рейтинги Международного банка Азербайджана. При этом рейтинги Межбанка были снижены практически по всем параметрам.

Так рейтинг депозитов в иностранной валюте был снижен с Ba3 (Рискованные обязательства с чертами спекулятивных) до B1 (В высокой степени спекулятивные).

Так же с Ba3 до B1 снижен рейтинг приоритетного необеспеченного долга. Рейтинги краткосрочных депозитов были подтверждены на уровне Not-Prime (самый низкий рейтинг в данной рейтинговой системе).

Прогноз по долгосрочным депозитам и необеспеченным рейтингам негативный. Moody's отмечает, что понижение рейтинга Межбанка отражает его ослабленное автономное финансовое положение.

В агентстве отмечают, что даже после недавнего вливания капитала в размере 600 миллионов манатов, оценочная позиция капитала банка по-прежнему отрицательная.

Общий объем внешних заимствований банка на конец 2016 года находится на уровне 2,1 миллиарда долларов.

В своем отчете Moody's отмечает, что несмотря на передачу плохих активов Межбанка финансовому учреждению «Аграркредит», банк все еще продолжает нуждаться в поддержке правительства.