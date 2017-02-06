В Шамкире водитель автомобиля «Нива» наехал на переходивших дорогу мать и ребенка, сообщает телеканал ARB.

38-летняя Эльнара Гусейнова получила тяжелые травмы. Ее 13-летний сын Наби до сих пор не может прийти в себя от пережитого шока. Водитель «Нивы» скрылся с места происшествия.

«Ребенок кричал водителю и пассажирам автомобиля, чтобы они отвезли его мать в больницу, но они уехали. Единственное, чего мы хотим, это чтобы нашли виновных и наказали», - заявила родственница потерпевшей Тарана Гусейнова.