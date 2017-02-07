Несмотря на объявленный отзыв правительством указа, снимающего уголовную ответственность за ряд коррупционных преступлений, массовые демонстрации по всей стране не прекращаются. Часть протестующих отказывается уходить с улицы, пока не убедится, что власть их не обманывает. Другая часть уже готова удовлетвориться только отставкой правительства. Самое интересное, что правительству всего какой-то месяц: оно сформировано по результатам парламентских выборов, прошедших в декабре. Умудриться в кратчайшие сроки ввергнуть его в жесточайший кризис – это надо уметь.

Напомню, вечером 31 января было подписано правительственное распоряжение, согласно которому снималась уголовная ответственность с преступлений государственных чиновников, если ущерб от них не превышает 200 лей (чуть меньше 50 тысяч долларов). Одновременно был подготовлен указ об амнистии 2 500 заключенных, имеющих небольшие сроки. Эти меры были восприняты общественностью как попытка правящей Социал-демократической партии увести от ответственности нынешних и освободить уже осужденных политиков и чиновников, выходцев из партийных рядов. Для таких опасений достаточно оснований: буквально год назад правительство социал-демократов вынуждено было уйти в отставку после того, как в пожаре в ночном клубе Бухареста погибло 64 человека.

Как выявило следствие, при эксплуатации здания было отмечено множество нарушений, на которые соответствующие органы закрывали глаза, получая за это взятки. Нынешний лидер СПД Ливиу Драгня за злоупотребление властью лишен права занимать государственные посты. Всего за период с 2014 по 2016 годы за злоупотребление властью были осуждены почти две тысячи человек. Под судом оказались премьер-министр, пять министров, 16 парламентариев и пять сенаторов. Румыны не хотят, чтобы эти люди завтра оказались на свободе.

Хотя власти и пытаются объяснить, что они лишь пытались привести уголовное законодательство страны в соответствие с Конституцией, Европейская комиссия и США высказались о неуместности такого шага и о том, что он идет вразрез с практикой борьбы с коррупцией. Категорически отказываясь обсуждать вопрос отставки правительства, власти Румынии намерены разработать новый законопроект, и на этот раз сначала устроить его общественное обсуждение, а затем вынести на дебаты в парламенте.

Это, безусловно, прогрессивный шаг, однако в румынском парламенте уверенное большинство у социал-демократов, а именно им граждане и выражают свое недоверие. Хотя, конечно, сама ситуация, когда спустя какой-то месяц народ выражает недовольство собственным выбором, достаточно противоречива. Шесть дней беспрерывных протестов, собиравших сотни тысяч людей, встряхнул и напугал правительство.

Сорин Гриндяну, премьер-министр, говорит, что Румыния сейчас расколота, и этого нельзя ни в коем случае допустить. Партийный лидер Ливиу Драгня расположен с большим подозрением относиться к протестам, не веря в способность людей придти к такому уровню самоорганизации. Но если что и приведет нынешнее правительство Румынии к отставке, так именно неверие в гражданские протесты. И нынешняя история с указом, принятым, а потом отмененным, не дает особых оснований верить власти, совсем наоборот. Успех же протеста люди хорошо запомнили и постараются повторить.