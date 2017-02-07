 

ВВС Израиля нанесли еще один удар по ХАМАС

 

Израильские самолеты во второй раз нанесли в понедельник удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на утренний ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом сообщила в распространенном коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля, передает ТАСС.

"ВВС Израиля атаковали три позиции ХАМАС в ответ на запуск ракеты и стрельбу в сторону израильских солдат ранее сегодня в течение дня", - указали военные. Несколько часов назад израильские самолеты уже поразили в ответ на запуск ракеты три поста ХАМАС в северной части сектора. До этого израильские танки также ударили по двум объектам ХАМАС в южной и северной частях палестинского приморского анклава, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

В понедельник утром ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на территории Израиля. "Расследование показало, что выпущенная из сектора Газа ракета упала в незаселенной местности", - сообщила армейская пресс-служба. По ее данным, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Через несколько часов после этого в сторону израильских солдат на границе с сектором Газа были произведены выстрелы, указали военные.

"Армия обороны Израиля продолжит защищать израильских граждан от угроз, исходящих из находящегося под контролем ХАМАС сектора Газа", - отметили в армейской пресс-службе.

В предыдущий раз палестинские радикалы запускали ракету по Израилю в конце октября 2016 года. Тогда ВВС Израиля в ответ нанесли удар по объекту ХАМАС на севере сектора Газа.

В июле-августе 2014 года Израиль провел в палестинском анклаве длившуюся 50 дней военную операцию "Нерушимая скала", заявленной целью которой являлось прекращение ракетных обстрелов.

162 просмотров


Старости
Жириновский: «Мы восстановим новый СССР… Азербайджан, Украина, Прибалтика»
Жириновский: «Мы восстановим новый СССР… Азербайджан, Украина, Прибалтика»
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
8 Фев 6° / 1°
9 Фев 2° / 1°
10 Фев 4° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0593 AZN
1 RUB   =   0.0324 AZN


Новостная лента

Иран обнаружил новые запасы нефти 15 миллиардов баррелей
Интеллигенция призывает армян к уличным протестам
Зардушт Ализаде: «Россия неспособна потянуть за собой Азербайджан, Украину, Прибалтику…»
Войны в Карабахе не избежать армянские источники
ВВС Израиля нанесли еще один удар по ХАМАС
Пожар лишил семью Байрамовых всего фото; видео
В Азербайджане резко подешевели яйца Видео
Революция на улицах Бухареста наш комментарий
Трамп: «США решительно поддерживают НАТО»
Женщину сбили на глазах у ее ребенка ДТП в Шамкире, видео
Рейтинг Межбанка в шаге от мусорного
Землетрясение в Индии
Трамп обвинил «людей Обамы» в утечке информации
Гражданин Азербайджана сжег свою жену Громкое дело в России
В Баку хотят избавить от пробок самый загруженный участок видео
Главарь ИГИЛ выслежен и заблокирован
Антитеррористическая операция в Британии: сотни человек арестованы изъяты сотни стволов
Стрельба в ночном клубе в США: есть убитые
Американский эсминец вошел в литовский порт Клайпеда
Нетаньяху в Лондоне призвал к новым санкциям против Ирана
Роухани обсудит с Алиевым и Путиным саммит Россия-Иран-Азербайджан
Землетрясение на Каспии
Турция требует от союзников разведданные о курдских террористах
Посол о поставках азербайджанской нефти в Украину
Переговоры Ильхама Алиева с главой Еврокомиссии