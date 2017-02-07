Армянский политик Давид Шахназарян в беседе с ереванским изданием «Терт» сделал заявление, касающееся возможности возобновления войны в зоне карабахского конфликта. По словам Шахназаряна, избежать новой войны будет невозможно.

Армянский эксперт не преминул отметить роль Ирана, как гаранта национальной безопасности Армении. «Во время последнего визита министра обороны Армении в Иран наши отношения с Ираном получили новое качество, диверсифицируется национальная безопасность Армении.

Иран играет стабилизирующую роль на Южном Кавказе и в зоне конфликта «НКР» (кавычки наши – haqqin.az) в отличие от альянса Москва–Анкара-Баку. Политика администрации Трампа не должна являться для нас препятствием, и Армения должна расширять и углублять сотрудничество с Ираном».

Отвечая на прямой вопрос армянского журналиста: «Вы видите вероятность возобновления войны?» Шахназарян прямо заявил – «будет невозможно избежать новой войны».

По его словам, «2017 год будет решающим как для нашей и региональной, так и для глобальной и европейской безопасности».