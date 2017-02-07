 

Войны в Карабахе не избежать армянские источники

Автор: Отдел информации 

Армянский политик Давид Шахназарян в беседе с ереванским изданием «Терт» сделал заявление, касающееся возможности возобновления войны в зоне карабахского конфликта. По словам Шахназаряна, избежать новой войны будет невозможно.

Армянский эксперт не преминул отметить роль Ирана, как гаранта национальной безопасности Армении. «Во время последнего визита министра обороны Армении в Иран наши отношения с Ираном получили новое качество, диверсифицируется национальная безопасность Армении. 

Иран играет стабилизирующую роль на Южном Кавказе и в зоне конфликта «НКР» (кавычки наши – haqqin.az) в отличие от альянса Москва–Анкара-Баку. Политика администрации Трампа не должна являться для нас препятствием, и Армения должна расширять и углублять сотрудничество с Ираном».

Отвечая на прямой вопрос армянского журналиста: «Вы видите вероятность возобновления войны?» Шахназарян прямо заявил – «будет невозможно избежать новой войны».

По его словам, «2017 год будет решающим как для нашей и региональной, так и для глобальной и европейской безопасности».

1537 просмотров


Старости
Жириновский: «Мы восстановим новый СССР… Азербайджан, Украина, Прибалтика»
Жириновский: «Мы восстановим новый СССР… Азербайджан, Украина, Прибалтика»
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
8 Фев 6° / 1°
9 Фев 2° / 1°
10 Фев 4° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0593 AZN
1 RUB   =   0.0324 AZN


Новостная лента

Иран обнаружил новые запасы нефти 15 миллиардов баррелей
Интеллигенция призывает армян к уличным протестам
Зардушт Ализаде: «Россия неспособна потянуть за собой Азербайджан, Украину, Прибалтику…»
Войны в Карабахе не избежать армянские источники
ВВС Израиля нанесли еще один удар по ХАМАС
Пожар лишил семью Байрамовых всего фото; видео
В Азербайджане резко подешевели яйца Видео
Революция на улицах Бухареста наш комментарий
Трамп: «США решительно поддерживают НАТО»
Женщину сбили на глазах у ее ребенка ДТП в Шамкире, видео
Рейтинг Межбанка в шаге от мусорного
Землетрясение в Индии
Трамп обвинил «людей Обамы» в утечке информации
Гражданин Азербайджана сжег свою жену Громкое дело в России
В Баку хотят избавить от пробок самый загруженный участок видео
Главарь ИГИЛ выслежен и заблокирован
Антитеррористическая операция в Британии: сотни человек арестованы изъяты сотни стволов
Стрельба в ночном клубе в США: есть убитые
Американский эсминец вошел в литовский порт Клайпеда
Нетаньяху в Лондоне призвал к новым санкциям против Ирана
Роухани обсудит с Алиевым и Путиным саммит Россия-Иран-Азербайджан
Землетрясение на Каспии
Турция требует от союзников разведданные о курдских террористах
Посол о поставках азербайджанской нефти в Украину
Переговоры Ильхама Алиева с главой Еврокомиссии