Зардушт Ализаде: «Россия неспособна потянуть за собой Азербайджан, Украину, Прибалтику…»

Заявление главы ЛДПР в Госдуме РФ о том, что страны Южного Кавказа и Центральной Азии будут в будущем вновь присоединены к России, причем теперь на правах всего лишь губерний, вызвало, мягко говоря, настороженность в названных Жириновским государствах.

Его высказывания, на первый взгляд, эксцентрично абсурдные, не раз уже предваряли конкретные цели и действия российских властей. Политологи многих стран просто убеждены, что через Владимира Вольфовича Кремль озвучивает, вбрасывает некоторые идеи, дабы проследить реакцию общественности.

И вправду, кто бы лет пять назад мог представить, что РФ отберет у Украины Крым, а Евросоюз начнет трещать по швам. А между тем в горячечных атаках Жириновского на своих оппонентов все это уже тогда мелькало. Да и вообще, мир настолько стремительно меняется, становится в такой степени непредсказуемым, что, как говорится, мало ли что.

Между тем азербайджанский политолог Зардушт Ализаде очень сомневается в предсказаниях лидера ЛДПР.

«Присоединение стран Южного Кавказа к России гипотетически возможно, но практически нереально. Для нового «вхождения» нужны как минимум два важных условия: экономическая мощь РФ и какая-то связующая, привлекательная для бывших советских республик идея. Мало того, что всего этого у Москвы нет, так сама Россия находится в глубоком социально-экономическом и политическом кризисе. Она не способна потянуть за собой Азербайджан, Украину, Прибалтику и другие страны. Ни на Южном Кавказе, ни в Центральной Азии нет стран, желающих присоединения к РФ.

Судя по опросам «Левада-Центра», в самой России большинство населения не поддерживает идею присоединения других республик.

Браваду и великодержавные разглагольствования Жироновского и некоторых других политиков на российских телеканалах разделяет не более 10% россиян. Что же до других государств, то даже решение такого болезненного вопроса, как карабахский конфликт, ни в Азербайджане, ни в Армении не может служить условием, при котором эти страны откажутся от независимости. То же и в Центральной Азии, где нет страны, которая согласилась бы поступиться суверенитетом», - сказал политолог haqqin.az.

З.Ализаде убежден, что создать СССР на обломках уже распавшейся Российской империи в свое время удалось лишь благодаря великой социалистической идее братства и равноправия народов. Но как показало время, народонаселение Союза оказалось не готово к воплощению этого проекта в жизнь, поэтому деградация и распад СССР были неизбежны.

«Сегодня же все разговоры о присоединении бывших советских стран - не более чем пустой популизм. Даже в такой зависимой от России стране, как Армения, очень сильны антироссийские настроения», - сказал он.

Абсурдными прогнозы Жириновского о восстановлении СССР считает и депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова.

«Да, Беловежские соглашения были незаконны. С этим утверждением лидера ЛДПР можно согласиться, но он почему-то забыл, что затем все советские республики провели вполне легитимные референдумы, в которых большинство проголосовало за выход из состава СССР. Таким самодостаточным и самостоятельным странам, как Азербайджан и Казахстан, ощущающим себя вполне комфортно в современных условиях независимости, нет никакой необходимости переходить под крыло какой-то крупной страны. Другое дело, что Россия может сыграть исключительную роль в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, возвращения суверенитета Грузии над Абхазией и Южной Осетией, возвращения Приднестровского региона Молдове.

Вот тогда все постсоветские государства могли бы войти в стратегические союзы с РФ: ЕАЭС, Таможенный союз и др. Пока же Россия в карабахском конфликте играет на обе стороны. А ведь ей вполне по силам его урегулировать и завершить все взаимоприемлемым для Азербайджана и Армении миром. В этом случае авторитет Москвы стал бы куда большим, чем сейчас.

Россия из страны, которая вызывает у соседних государств страх за свою территориальную целостность, стала бы вызывать уважение и желание с ней сотрудничать. То есть, восстановление территориальной целостности бывших республик СССР привело бы к другим взаимоотношениям с Россией, появились бы условия для создания равноправного объединения суверенных стран наподобие ЕС без границ, с общей валютной системой, общим управлением», - убеждена депутат.