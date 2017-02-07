 

Интеллигенция призывает армян к уличным протестам

Автор: Отдел Армении 

По инициативе ряда представителей творческой интеллигенции Армении и диаспоры в стране создано движение «Справедливость для Армении». Цель новой организации - противостоять беззаконию, насаждаемому режимом Саргсяна.

Кинорежиссер Атом Эгоян, из основателей движения, выступая на днях перед армянской диаспорой Лос-Анджелеса, заявил, что «Справедливость для Армении» намерена скрупулезно отслеживать не только ход парламентских выборов, но и информировать об их истинных результатах народ.

«Выборы не смогут как-то повлиять на глубокий кризис, в котором находится Армения. Наблюдая за ходом выборов, мы одновременно сплотимся, чтобы возвысить свой голос против того, что в Армении людей преследуют по политическим мотивам. На итоги выборов мы, конечно, повлиять не сможем, потому как их итоги предрешены, но обнародовать обнаруженные фальсификации – наш долг. И также наш долг протестовать против беспредела режима. Призываю всех армян обязательно придти в день выборов на избирательные участки, и в случае массовых нарушений – выйти на уличные акции», - призвал Эгоян.

С таким же призывом выступил и рок-музыкант Серж Танкян.

«Прошлым летом нас сплотила «Сасна Црер», давайте же и сейчас станем едины. Мы будем протестовать, но кровопролития не допустим», - сказал он.

В свою очередь, просаргсяновские СМИ не упускают возможности заклевать, опорочить, облить грязью истинных патриотов, готовых на все ради благополучия родины, как они это сделали с известной артисткой Арсине Ханджян.

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