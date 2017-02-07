 

Азербайджанец сразится с армянином в России

Автор: Отдел спорта 

Объявлен список боев, которые состоятся 23 февраля в российских Химках в рамках FIGHT NIGHTS GLOBAL 59.

Как сообщает haqqin.az, в двух из десяти поединков примут участие азербайджанские бойцы. В полуфинале Гран-при в весовой категории до 57,5 кг Эльнар Ибрагимов будет драться с армянином Вартаном Асатряном, представляющим Россию. А в категории до 70,3 кг Нариман Аббасов сразится с еще одним россиянином Артуром Зайнуковым.

В активе Эльнара Ибрагимова 14 боев, в которых он одержал 12 побед. У Наримана Аббасова 18 поединков, из которых он выиграл 15.

Возвращаясь к FIGHT NIGHTS GLOBAL 59, отметим, что в главном бою вечера встретятся американец Джей Линдерман и россиянин Виталий Минаков. Весовая категория – свыше 93 кг.

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