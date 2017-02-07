 

Усмирять бастующих полицейских отправили военных

 

В Бразилии 200 военных отправились в юго-восточный штат Эспириту-Санто для усмирения забастовки полицейских. Такое распоряжение отдал президент Бразилии Мишел Темер, сообщает Reuters.

По данным агентства, из-за невыплат зарплаты полицейские отказались от выполнения работы и подняли волну насилия в штате. В результате беспорядков убиты десятки людей, сообщает СМИ.

Самый заметный рост преступности отмечается на улицах городе Витория. Как отмечается, там орудуют воры и грабители. Школы и больницы закрыты.

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Усмирять бастующих полицейских отправили военных
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