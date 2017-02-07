Вчерашний день стал знаковым не только для Азербайджана, но и для Европейского союза: президент Ильхам Алиев вместе с европейскими лидерами заложил архитектуру будущей европейской энергетической безопасности. Как Юнкер, так и Туск с Могерини на самом высоком уровне поддержали реализацию нового геоэкономического проекта Ильхама Алиева – строительство Южного газового коридора. После украинского коллапса и многолетних испытаний, выпавших на долю европейцев, вызванных перманентными газовыми войнами, алиевский ЮГК – это своего рода спасательный круг для европейской переферии.

Этот реализуемый мегопроект стоимостью в 43 млрд долларов предполагает начало поставки природного газа из Азербайджана на европейские рынки. Итак, начиная с 2018 года из Азербайджана в ЕС будет ежегодно экспортироваться 16 млрд кубометров газа. Добавив к этому воплощение заветной идеи европейских реалистов – ежегодную поставку 30 млрд кубометров туркменского газа, можно догадываться об истинных замыслах новых авторов регионального устройства. Меняется весь геополитический облик региона.

Вот почему европейские политики с таким почетом и пиететом встречали автора и архитектора этого всемирного проекта – Ильхама Алиева, который несмотря на все вероятные политические риски и препятствия ни на шаг не отступил от исполнения исторической миссии. Если вдохновленный новым глобальным проектом, сулящим Азербайджану прибыль около ста миллиардов долларов, И.Алиев торжествует еще одну международную победу, которая, вне сомнений, даст новый сильный импульс экономическому процветанию страны, то европейские реалисты удовлетворены наступлением долгожданного и вожделенного часа энергетической диверсификации. И они понимают, без Алиева этот проект реализовать было бы невозможно. Вопрос не только в политическом мастерстве и искусстве дипломатии - ведь этот проект задевал стратегические интересы великих держав! Именно Алиев смог обеспечить сложный кондоминиум интересов всех игроков на доске этой сложной шахматной игры.

Между тем, в те самые часы, когда Могерини, Юнкер и Туск выражали свое восхищение президенту Азербайджана, в Баку правительство подписало соглашение с Азиатским банком инвестиций о выделении нового кредитного портфеля на продолжение строительства желанного европейскими реалистами трубы. Новый кредитный договор составил 600 миллионов долларов. До сегодняшнего дня на строительство коридора уже выделено 6 миллиардов 300 миллионов долларов. В целом, весь проект оценивается в 11.9 млрд долларов.

Европейские реалисты празднуют успех, звучат фанфары, запускается праздничный салют…

Но вот почему-то по соседству с Еврокомиссией в здании Европарламента некоторые европейские скептики начинают ломать стулья под визг ярко выраженного неврастеника – эксцентричной особы Эмина Милли. Наперекор и вопреки европейским реалистам евроскептики устраивают слушания вокруг треснувшей и потерявшей первозданный лоск декорации под названием права человека в далеком Азербайджане, вооружившись потерявшей всякую актуальность и смысл в период эпохи Трампа, Фийона и Мэй риторикой канувших либеральных 90-х годов.

Эмин Милли уселся в одном ряду с вице-президентом ЛГБТ (федерации секс-меньшинств), одним из рьяных критиков Азербайджана Ульрике Луначек с одной стороны, и сторонником международного признания «Арцаха» Яромиром Штетиной - другой. В скудном ряду паскудных евроскептиков замелькали дряхлые лица кучерявых и неряшливых западных грантодателей из разбитого либерального зазеркалья. Вот в эту тусовку должен был заскочить и новый председатель Европарламента Антонио Таяни. Жизненный путь Таяни – словно заря, опутанная колючей проволокой: он был и ярым монархистом, и журналистом, и другом Берлускони, и даже в одно время работал в СССР…

Так вот по старой шаблонной задумке евроскептиков, на встречу с президентом И.Алиевым, который раставался с Туском, Таяни должен был прийти после этой тусовки. И конечно же, задать вечный вопрос о политзеках. В списках дряхлых кучерявых грантодателей значатся имена свыше сотни политзаключенных, подавляющее большинство которых составляют исламисты шиитского толка. И.Алиеву не предоставил Таяни эту возможность. Президент отменил встречу с итальянским политиком.

Что же устроил на этой постановочной и театрализованной тусовке Эмин Милли? С обезображенным от свирепого, необъяснимого гнева и непроизвольными нервозными тиками лицом, этот юноша, который так и не сумел стать зрелым мужчиной, в окружении лесбиянки и пропагандиста «Арцаха», несвязными предложениями, нарушенной структурой азербайджанской речи, устроил видеообращение к азербайджанцам. Обрывочные возгласы и слоганы, жалобы и обвинения. Не более того. Э.Милли открыто оскорблял президента и свою страну. И почему-то обращаясь ко всей нации, а не к европарламентариям (вот почему шоу!), объявил, что будет говорить от имени всего Азербайджана.

Юноша, создавший так и не состоявшийся аналог Эспрессо ТВ – голоса украинского Майдана - Мейдан ТВ (так ведь, какой голос без несостоявшейся революции?!), судорожно повторял одну нелогичную фразу – из Азербайджана вывезли 40 миллиардов долларов! Где деньги? - вопрошал юноша. Где деньги, Зин? Помните «Диалог у телевизора» Виктора Семеновича? И не нашлось ни одного человека, чтобы ответить эксцентричному юноше – в Нефтяном Фонде. Все нефтяные доходы аккумулировались в Нефтяном Фонде страны, и не так сложно было бы ознакомиться с официальными данными. Хотя бы на странице ГНФАР. Вся речь блогера с отсутствующим взглядом, объявившего себя писателем без литературного творчества, изобиловала стандартным перечнем обвинений, раздающихся в устах деклассированного оппозиционера-маргинала во время весенней поры. Ис-те-фа!

Но дотошно скучную и крикливую речь трибуна Милли нарушил ремейк Хадиджи Исмайловой. Какой же меджлис без Хадиджи? На сей раз журналист-расследователь перевоплотившийся в образ развенчателя царизма Любовь Аксельрод устроил самое забавное театральное представление в стиле детективного шоу. Хадиджа поддержала свой образ страдальца за богоугодное дело. Аккурат перед выступлением по скайпу в Европарламенте, Хадидже вдруг отключили скайп. И даже электричество! А потом спецслужбы заблокировали ее телефон…

И тут Хадиджа бросилась искать такси, чтобы в пути рассказать о всех репрессиях в Азербайджане. Но ребята из гестапо окружили такси. Один из них подсел к Хадидже. Наехал на нее, и почему-то на водителя. Полицейские задержали такси. И вот в это время, Господь направил ей на встречу журналиста по имени Чобаноглу. Она бросилась в салон его машины, и доблестный рыцарь Чобаноглу вывез свою несравненную Дульсинею к ветряным мельницам… Ахинея! Чушь собачья! И вот всю эту ересь под овации толпы в соцсетях Хадиджа с серьезным выражением лица, приукрашенным новыми оптическими очками – оптикой иллюзий, видимо, вынесла на публичное обсуждение на своей странице в фейсбуке. Будьте, любезны, ознакомьтесь с этой детективной историей - новой страницей борьбы Любовь Аксельрод…

После всего этого, вы понимаете почему Ильхам Алиев отменил свою встречу в Европарламенте? Как можно противостоять и вести борьбу с маразмом? С ересью? С комплексами незрелого юноши из проходного двора и психологическими комплексами тщеславной одиозной женщины? Ересь игнорируют, и проходят мимо. Не оборачиваясь на дикие проявления политической неврастении.

Мне интересно одно – а понял ли в лице Эмина Милли и Хадиджи Исмайлова наш либеральный заповедник истинную цель визита Ильхама Алиева в Брюссель? Я не говорю о значимости, но неужели так сложно было осознать миссию президента в европейской столице? И к кому обращались оппозиционеры накануне в Европарламенте, гневно обвиняя спонсоров и покровителей правых и консерваторов в странах Евросоюза?..

Остается лишь добавить, что буквально вчера британское ТВ продемонстрировало полемику лидера лейбористов Джереми Корбина с британским премьером Терезой Мэй. Лейбористы требуют отменить визит Трампа в Лондон. Т.Мэй величественно бросила своему визави: «Вы умеете управлять протестами, а я управляю страной!» Знаете в чем наше счастье и наша беда? У нас есть президент, который прекрасно управляет своей страной. Но у нас не было и нет оппозиции, которая может управлять протестами… Одна ересь. И президент без оглядки прошел мимо этой ереси…