Журналистка Севиндж Османгызы из-за океана решила высказаться по поводу отказа президента Азербайджана Ильхама Алиева от встречи с президентом Европарламента Антонио Таяни.

Набор «аргументов» при этом был изумительным. Тут тебе и напоминание о том, что граждане Грузии уже получили безвизовый режим, и совершенно алогичная даже для блондинки из анекдота воспоминание о Михаиле Саакашвили, и разговор с самой собой на тему наличия или отсутствия коррупции в Азербайджане, и даже напоминание о Европейских играх в Баку. Одним словом - «мы с Генкой и Маринкой ходили в «Мариинку», послушать чисто Глинку, партер, туды-сюды».

Меня сложно уже чем-то удивить, но Османгызы это удалось. Ее «логика» просто поразительна. Это же надо же было намекнуть на то, что получение Азербайджаном безвизового режима с ЕС зависело от согласия главы нашего государства на встречу с Таяни! Это надо же было так лихо скакать по кочкам собственного мировосприятия, чтобы не замечать того общеизвестного факта, что любимый Саакашвили давно уже превратился в «сбитого летчика» не только в Грузии, но и в Украине! Это же надо было додуматься до того, что Евроигры в Баку нужно рассматривать в привязке к несостоявшейся встречи президента Азербайджана с президентом Европарламента.

Я удивлен, что этот «смысловой ряд» не включил в себя и упоминание того, что наша страна неспроста победила на Евровидении, что Азербайджан потому регулярно принимает различные международные спортивные и музыкальные мероприятия , а также форумы по диалогу цивилизаций - все это делается ради того, чтобы в нужный момент глава нашего государства отказался от встречи с одним из европейских законодателей.

Да, именно одним из… Потому, что Ильхам Алиев провел успешные переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини, с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марошем Шефчовичем, с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером… Само перечисление этих имен способно заставить задуматься, прежде чем подтолкнуть к критике главы нашего государства.

Но, кажется, я требую от Османгызы слишком многого. И уже не важно, делает ли она вид или действительно не понимает, что у Ильхама Алиева были резонные основания отказываться от встречи с президентом того самого Европарламента. Ведь, было же известно, что Таяни собирается участвовать в антиазербайджанском мероприятии с участием группы маргиналов, готовых очернять все и даже победы страны на поле боя, и даже освобождение части оккупированных Арменией территорий.

К слову замечу, что в свое время именно жесткая позиция Ильхама Алиева воспрепятствовала реализации проекта турецко-армянского примирения без учета интересов нашей страны. Тогда, на официальный Баку колоссальное давление оказывали Барак Обама и Хиллари Клинтон, но их планы потерпели неудачу. Потому, что освобождение всех оккупированных территорий Азербайджана является приоритетной задачей для президента Ильхама Алиева.

Странно, что этого никак не может до сих пор понять та самая Севиндж Османгызы, которая позиционирует себя, как «единственный журналист в США, который постоянно держит карабахскую проблему на повестке, попутно жалуясь на то, что «армяне делают все, чтобы убрать ее из Вашингтона». Чего же вы тогда, сударыня, обеляете тех европарламентариев, что дуют с армянами в одну дуду?!

Странно, впрочем, не только это. Выясняется, что даже долгое физическое присутствие в США не способно выработать у Османгызы широту мышления и способность грамотно оценивать истинное положение дел в мире. Ее риторика пропахла нафталином. Это речи политиков начала 90-ых годов прошлого века, с их искренней убежденностью в том, что Азербайджану уготована участь школьника, который обязан выполнять все, что ему говорят европейцы или американцы.

Османгызы не поняла , что Европа заинтересована в Азербайджане, как в надежном и предсказуемом партнере не меньше, чем наша страна заинтересована в сотрудничестве с Европой. Сотрудничестве равноправном, взаимовыгодном, без использования демократии, как механизма давления на страну. А еще она не поняла главенство тренда в мире на двухсторонние и прагматичные отношения. Именно к этому призывает, кстати, новоизбранный президент США Дональд Трамп. Но, проживающая в Штатах азербайджанская журналистка оказалась не в состоянии понять сути новых веяний. Она предпочитает не думать, а критиковать, используя шаблоны прошлого века. И это – не проблема Азербайджана и руководства страны. Это - диагноз Севиндж Османгызы.