Нефть дорожает после резкого падения

Нефть дорожает во вторник, восстанавливаясь после резкого снижения в понедельник, связанного с опасениями относительно сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне и укреплением доллара, сообщает CNBC.

Эксперты ожидают роста товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей с объявленных в прошлую среду 494,8 млн баррелей, максимума за три десятилетия для данного времени года. От абсолютного рекорда показатель отделяет около 17 млн баррелей. Доклад Министерства энергетики США будет обнародован в среду.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 9:15 увеличилась на $0,17 (0,31%) - до $55,89 за баррель.