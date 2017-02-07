Азербайджан в третий раз выставил на приватизацию Дашкесанский комбинат

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана объявил в третий раз инвестиционный конкурс по продаже 99,22% акций ОАО Dashkəsən Filizsaflashdırma (Дашкесанский горно-обогатительный комбинат, ГОК), занимающегося производством и переработкой железных руд, отмечается в объявлении госкомитета.

В конкурсе по продаже 527,447 тыс. акций номинальной стоимостью в 2 маната каждая могут принять участие как местные, так и иностранные инвесторы.

Инвестиционная программа, подготовленная участниками конкурса, должна быть направлена на создание кластера, обеспечивающего производственную цепочку от добычи сырья до производства конечной продукции на базе промыслов железной руды, находящихся в распоряжении предприятия.

Программа, рассчитанная на пять лет, должна отражать направления, суммы и сроки вложения инвестиций на указанные цели.

Общая стоимость инвестиционной программы должна быть не менее $600 млн.