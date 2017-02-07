Баку и Киев договорились по товарам из «ДНР» и Карабаха

Баку договорился с Киевом не пропускать без официального одобрения продукцию из Донбасса и Нагорного Карабаха. Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

«Во время визита президента Петра Порошенко в Баку главы двух государств дали поручения руководителям таможенных структур Украины и Азербайджана встретиться и обговорить вопрос пропуска товаров, поступающих с оккупированных территорий двух стран», — рассказал он Интерфаксу.

По словам дипломата, главы таможенных структур встретились и выработали механизм, согласно которому товары с этих территорий могут поставляться, только если лицензированы центральным властями — Киевом и Баку.

«К примеру, маркировка на шампанском. Если там написано Украина, Артемовский завод (Донбасс), значит все нормально. А если какая-та Новороссия или еще что-то в этом духе, то, естественно, Азербайджан не будет их принимать. Подобный подход применяется и к товарам из Нагорного Карабаха», — пояснил Александр Мищенко.