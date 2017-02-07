 

Гражданин Азербайджана заказал в России убийство своего зятя

Автор: Отдел информации 

Советский районный суд города Тулы вынес обвинительный приговор 47-летнему гражданину Азербайджана, имя которого не сообщается. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству, то есть умышленному причинению смерти другому человеку, по найму), сообщает haqqin.az со ссылкой на телеканал «Тульский».

Мужчина проживал у родной сестры в Туле, где неоднократно происходили семейные ссоры. Он знал о конфликтах сестры с мужем и о том, что тот применял физическое насилие к сыну. У подсудимого возникла личная неприязнь к зятю, из-за которой возник умысел на организацию умышленного убийства за денежное вознаграждение. Мужчина начал подыскивать исполнителя преступления.

Данная информация стала известна сотрудникам УМВД России по Тульской области, для пресечения преступления было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». В роли «наемного убийцы» выступил оперативный сотрудник. В ходе неоднократных встреч азербайджанца с предполагаемым убийцей он передал сотруднику полиции часть денежных средств в качестве аванса.

3 апреля 2016 года сотрудниками полиции была проведена инсценировка совершения убийства. 4 апреля 2016 года азербайджанец встретился с «наемным убийцей» и получил от него подтверждение в совершенном преступлении. Мужчина написал расписку о том, что выплатит оставшиеся 150 000 рублей, после чего был задержан.

Суд назначил наказание азербайджанцу в виде лишения свободы на 6 лет и 6 месяцев.

В связи с тем, что государственный обвинитель – заместитель прокурора области просил суд назначить азербайджанцу наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года, на приговор суда будет принесено апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного наказания.

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