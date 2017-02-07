Трамп сравнил ВМС США с временами Первой мировой войны

Военно-морской флот Соединенных Штатов практически опустился до уровня Первой мировой войны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на базе Центрального командования в штате Флорида. Его речь публикует Time.

«Наш флот находится почти на таком же низком уровне, как в Первую мировую войну. Это было давным-давно. Очень давно. И такое больше не повторится», — сказал Трамп.

Глава Белого дома пообещал принять все меры, чтобы обеспечить вооруженные силы необходимым оборудованием и ресурсами, а также провести обучение, необходимое для выполнения поставленных задач.