 

Бывший российский депутат вложит $350 млн в возрождение монархии В Микронезии

 

Бывший депутат Госдумы Антон Баков планирует арендовать три необитаемых острова для создания на них «альтернативной России и возрождения монархии», пишет The Guardian.

Издание уточняет, что Баков уже ведет переговоры с правительством государства Кирибати.

Экс-парламентарий и его жена Мария намерены вложить около $350 млн в экономику островного государства. The Guardian отмечает, что $120 млн супруги направят правительству Кирибати на первом этапе, остальные $230 млн они инвестируют в развитие инфраструктуры на острове Молден. Также часть этой суммы пойдет на уплату налогов.

Согласно плану бывшего депутата Госдумы, «альтернативная Россия» появится на трех островах — Молден, Старбак и Миллениум. Все острова находятся в архипелаге Лайн, на них будет выстроена инфраструктура для туристов и бизнеса.

По словам Бакова, все три острова не заселены и неразвиты, а он предлагает крупнейшие инвестиции в истории островного государства.

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