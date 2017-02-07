 

Израиль легализует постройки на палестинских землях

 

Израильский парламент принял закон, который позволит легализовать тысячи домов, самовольно возведенных еврейскими поселенцами на частных палестинских землях Западного берега реки Иордан.

Как передает РИА Новости, инициатива, поддержанная правым правительством Биньямина Нетаньяху, предлагает заменить практикуемый ныне снос поселенческого самостроя передачей его в долгосрочную аренду («до определения политического статуса региона») нынешним пользователям с выплатой компенсации палестинским собственникам земельных наделов.

За закон во втором и заключительном, третьем, чтении проголосовали 60 депутатов из 120, против — 52.

Новый закон позволит задним числом легализовать примерно четыре тысячи «единиц жилья» путем фактической экспроприации 800 гектаров частной палестинской земли на Западном берегу, подсчитала израильская правозащитная организация «Шалом Ахшав» («Мир сейчас»).

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