Азербайджан экстрадировал в Россию грабителя Сбербанка

Азербайджан экстрадировал в Россию жителя Кабардино-Балкарии, который ограбил Сбербанк на 11 миллионов рублей и сбежал в Азербайджан.

«30 января заместителем прокурора КБР А.Маховым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, расследованному СУ МВД по КБР, по обвинению находившегося в международном розыске и экстрадированного в рамках международного сотрудничества из Азербайджана жителя республики», - говорится в заявлении прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Как сообщает прокуратура КБР, местный житель задумал преступление, исходя из корыстных побуждений. Для осуществления своего плана ограбления мужчина сговорился с несколькими людьми. В результате он смог незаконно попасть в денежное хранилище финансового учреждения. Оттуда он открыто вынес 11 407 947 рублей, принадлежавших ОАО «Сбербанк», и скрылся с ними на территории Азербайджана.

Обвиняемому за содеянное грозит до 12 лет колонии.