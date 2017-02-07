В супермаркетах Баку мясо стоит дороже фарша. Разница в цене достигает 3-4 манатов и не поддается логическому объяснению, сообщает телеканал "Хазар".

Для подготовки фарша мясо отделяется от костей, что повышает его стоимость.

Чем же объясняется такое несоответствие? Как сообщили в Государственной службе ветеринарного контроля, это может объясняться лишь тем, что в фарше имеются добавки или же мясо неизвестного происхождения.

При этом в ведомстве рекомендовали покупателям требовать у продавцов справки о происхождении мяса. Каждый магазин должен ее представить.