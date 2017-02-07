Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц посетит Азербайджан. Как сообщили Report в МИД Австрии, визит состоится в ближайшие месяцы, точная дата визита уточняется.

Ожидается, что в ходе визита будет обсуждаться вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В МИД Австрии подчеркнули, что австрийское председательство в ОБСЕ поддерживает усилия, предпринимаемые сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого конфликта.

«Председательство ОБСЕ активно поддерживает работу сопредседателей Минской группы посредством личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика, а также специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе посла Гюнтера Бахлера. Следуя своей давней традиции в качестве нейтральной страны, Австрия готова содействовать решению конфликта или провести у себя встречу сторон», — заявили в МИД Австрии.

Напомним, с 1 января Австрия на год приняла председательство в ОБСЕ, объявив одним из приоритетов председательства вопрос урегулирования неразрешенных конфликтов на пространстве организации.