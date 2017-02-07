Под Дамаском казнили 13 тысяч человек

Международная организация Amnesty International опубликовала доклад о казнях и пытках на территории военной тюрьмы «Сайедная» в Сирии. По информации организации, с 2011 по 2015 год там были повешены около 13 тыс. человек.

В докладе указано, что казнили в основном гражданских лиц, предположительно, выступавших против правительства. По данным Amnesty International, задержанных вешали по ночам группами до 50 человек в обстановке полной секретности. Расследование проводилось в течение года - с декабря 2015 по декабрь 2016 года.

Правозащитники взяли 84 интервью у очевидцев казней. Сотрудникам Amnesty International удалось поговорить с бывшими охранниками, заключенными, судьями и адвокатами, а также сирийскими и международными экспертами по вопросу содержания под стражей в Сирии. По информации организации, есть все основания полагать, что казни продолжаются до сих пор.