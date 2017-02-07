Тер-Петросян и Демирчян идут на выборы под лозунгом «Мир в Карабахе»

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян возглавит пропорциональный список блока «АНК-НПА». Об этом в беседе с «Радио Азатутюн» сказал заместитель председателя партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян, подчеркнув, что вторым номером в списке избирательного блока, состоящего из двух политических сил, будет председатель Народной партии Армении (НПА) Степан Демирчян.

На вопрос, почему блок был сформирован всего лишь с одной партией, Зурабян ответил, что для АНК объединение с другими политическими силами не является искусственным и первостепенным.

«Для нас более важным является программа, то есть то, что мы скажем народу», — заявил он.

Напомним, в декабре прошлого года на съезде АНК Левон Тер-Петросян выступил с речью, в которой призвал к миру и компромиссам в Карабахе. В своей речи первый президент Армении заявил, что политика официального Еревана на сохранение статус-кво в Карабахе приведет армян к трагедии.

Тогда же Л.Тер-Петросян объявил, что его партия пойдет на выборы под лозунгами мира в Карабахе и добрососедства. Он также объявил о том, что возглавляемый им АНК готов к объединению в блоки с другими политическими партиями, поддерживающими эти девизы.

Не получилось ли сейчас то, что АНК смог создать блок лишь с одной политической партией из-за того, что другие партии не поддерживают его позицию по Карабаху?

На вопрос, стало ли причиной невозможности сформировать широкий блок то, что другие политические силы не разделяют тот подход относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который ранее в качестве программного положения на выборах представил лидер АНК Левон Тер-Петросян, зампред АНК ответил: «Нет, два месяца назад, и этот процесс длился довольно долго, к нам обратились политические силы с предложением сформировать блок, на что мы ответили согласием, согласились начать переговоры, но эти переговоры так и не были начаты, потому что другие силы быстро сформировали какие-то блоки. То есть непонятно, что произошло. Но я не обвиняю эти силы, это их суверенное право так поступать. После получения нашего согласия на то, чтобы начать создавать большой блок из 7-9 оппозиционных сил, спустя некоторое время эти переговоры, по сути, не начались, а были созданы какие-то маленькие блоки».

Зампред АНК отметил, что им были важны идеи, на основе которых они были готовы объединиться, однако им не представили этих идей и он не видит в этом проблемы.

В ответ на вопрос, считает ли он блок «АНК-НПА» конкурентоспособным, Зурабян сказал, что считает конкурентоспособной прежде всего их идеологию, принципиальность и решимость, чего, по его мнению, нет ни у одной другой силы.

«Мы анализируем то, что происходит вокруг Армении, вокруг вопроса Нагорного Карабаха, и видим, что в этом вопросе мы должны наконец сказать народу правду. Мы также хотим положить эту правду в основу нашей предвыборной программы», — сказал Левон Зурабян, отметив, что это будет главным посылом их блока на выборах.